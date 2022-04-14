Arcas (ARCAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arcas (ARCAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arcas (ARCAS) Informatie ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Officiële website: https://www.arcas.games/ Whitepaper: https://info.arcas.games/

Arcas (ARCAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arcas (ARCAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Totale voorraad: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Circulerende voorraad: $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Hoogste ooit: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.02823491 $ 0.02823491 $ 0.02823491 Meer informatie over Arcas (ARCAS) prijs

Arcas (ARCAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arcas (ARCAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARCAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARCAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARCAS begrijpt, kun je de live prijs van ARCAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARCAS Wil je weten waar je ARCAS naartoe gaat? Onze ARCAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

