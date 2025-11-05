Arcana Network (XAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.00% Prijswijziging (7D) -29.81% Prijswijziging (7D) -29.81%

Arcana Network (XAR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XAR hoogste prijs aller tijden is $ 1.52, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XAR met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en -29.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Arcana Network (XAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 338.90K$ 338.90K $ 338.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 507.32K$ 507.32K $ 507.32K Circulerende voorraad 668.03M 668.03M 668.03M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Arcana Network is $ 338.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XAR is 668.03M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 507.32K.