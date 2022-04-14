Arbus (ARBUS) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Arbus (ARBUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Arbus (ARBUS) Informatie

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

Officiële website:
https://arbus.ai/

Arbus (ARBUS) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arbus (ARBUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 1.16M
$ 1.16M
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 566.66M
$ 566.66M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 2.05M
$ 2.05M
Hoogste ooit:
$ 0.02271455
$ 0.02271455
Laagste ooit:
$ 0.00107399
$ 0.00107399
Huidige prijs:
$ 0.00205409
$ 0.00205409

Arbus (ARBUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Arbus (ARBUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ARBUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ARBUS tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ARBUS begrijpt, kun je de live prijs van ARBUS token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.