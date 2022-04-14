Arbus (ARBUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arbus (ARBUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arbus (ARBUS) Informatie Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems. Officiële website: https://arbus.ai/

Arbus (ARBUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arbus (ARBUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 566.66M $ 566.66M $ 566.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Hoogste ooit: $ 0.02271455 $ 0.02271455 $ 0.02271455 Laagste ooit: $ 0.00107399 $ 0.00107399 $ 0.00107399 Huidige prijs: $ 0.00205409 $ 0.00205409 $ 0.00205409 Meer informatie over Arbus (ARBUS) prijs

Arbus (ARBUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arbus (ARBUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARBUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARBUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARBUS begrijpt, kun je de live prijs van ARBUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van ARBUS Wil je weten waar je ARBUS naartoe gaat? Onze ARBUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

