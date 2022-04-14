Arbius (AIUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arbius (AIUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arbius (AIUS) Informatie Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income. Officiële website: https://arbius.ai Whitepaper: https://arbius.ai/paper.pdf

Arbius (AIUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arbius (AIUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 938.06K $ 938.06K $ 938.06K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 311.33K $ 311.33K $ 311.33K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Hoogste ooit: $ 1,086.22 $ 1,086.22 $ 1,086.22 Laagste ooit: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Huidige prijs: $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01 Meer informatie over Arbius (AIUS) prijs

Arbius (AIUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arbius (AIUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIUS begrijpt, kun je de live prijs van AIUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIUS Wil je weten waar je AIUS naartoe gaat? Onze AIUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIUS token!

