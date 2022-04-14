Arata AGI (ARATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arata AGI (ARATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arata AGI (ARATA) Informatie ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Officiële website: https://arataagi.org/

Arata AGI (ARATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arata AGI (ARATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.13K Totale voorraad: $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 7.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.61K Hoogste ooit: $ 2.81 Laagste ooit: $ 0.00194257 Huidige prijs: $ 0.0041613

Arata AGI (ARATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arata AGI (ARATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARATA begrijpt, kun je de live prijs van ARATA token verkennen!

