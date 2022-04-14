Araracoin (ARARA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Araracoin (ARARA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Araracoin (ARARA) Informatie Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Officiële website: https://www.araracoin.org Whitepaper: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf

Araracoin (ARARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Araracoin (ARARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.49M $ 55.49M $ 55.49M Hoogste ooit: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Laagste ooit: $ 0.00020025 $ 0.00020025 $ 0.00020025 Huidige prijs: $ 0.00055507 $ 0.00055507 $ 0.00055507 Meer informatie over Araracoin (ARARA) prijs

Araracoin (ARARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Araracoin (ARARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARARA begrijpt, kun je de live prijs van ARARA token verkennen!

