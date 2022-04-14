Aquarius (AQUA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aquarius (AQUA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aquarius (AQUA) Informatie AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar's internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Officiële website: https://aqua.network

Aquarius (AQUA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aquarius (AQUA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.49M $ 32.49M $ 32.49M Totale voorraad: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Circulerende voorraad: $ 35.91B $ 35.91B $ 35.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.44M $ 90.44M $ 90.44M Hoogste ooit: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00090469 $ 0.00090469 $ 0.00090469 Meer informatie over Aquarius (AQUA) prijs

Aquarius (AQUA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aquarius (AQUA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AQUA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AQUA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AQUA begrijpt, kun je de live prijs van AQUA token verkennen!

Prijsvoorspelling van AQUA Wil je weten waar je AQUA naartoe gaat? Onze AQUA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AQUA token!

