APX (APX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.244161 $ 0.244161 $ 0.244161 24u laag $ 0.268592 $ 0.268592 $ 0.268592 24u hoog 24u laag $ 0.244161$ 0.244161 $ 0.244161 24u hoog $ 0.268592$ 0.268592 $ 0.268592 Hoogste prijs ooit $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.54% Prijswijziging (1D) +7.78% Prijswijziging (7D) -77.57% Prijswijziging (7D) -77.57%

APX (APX) real-time prijs is $0.267167. De afgelopen 24 uur werd er APX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.244161 en een hoogtepunt van $ 0.268592, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APX hoogste prijs aller tijden is $ 2.42, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APX met +3.54% veranderd in het afgelopen uur, +7.78% in de afgelopen 24 uur en -77.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

APX (APX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Circulerende voorraad 37.47M 37.47M 37.47M Totale voorraad 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

De huidige marktkapitalisatie van APX is $ 9.98M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APX is 37.47M, met een totale voorraad van 3975255603.427746. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.06B.