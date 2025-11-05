Aptos Futures (APF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) +2.09% Prijswijziging (7D) -12.74% Prijswijziging (7D) -12.74%

Aptos Futures (APF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er APF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APF hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APF met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, +2.09% in de afgelopen 24 uur en -12.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aptos Futures (APF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Circulerende voorraad 851.89M 851.89M 851.89M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Aptos Futures is $ 14.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APF is 851.89M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.46K.