Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new "Interchain" layer is where most of the world's economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Officiële website: https://apriloracle.com

April (APRIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor April (APRIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.74K $ 50.74K $ 50.74K Totale voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Circulerende voorraad: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.49K $ 59.49K $ 59.49K Hoogste ooit: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Laagste ooit: $ 0.00024639 $ 0.00024639 $ 0.00024639 Huidige prijs: $ 0.00047645 $ 0.00047645 $ 0.00047645 Meer informatie over April (APRIL) prijs

April (APRIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van April (APRIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APRIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APRIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APRIL begrijpt, kun je de live prijs van APRIL token verkennen!

Prijsvoorspelling van APRIL Wil je weten waar je APRIL naartoe gaat? Onze APRIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APRIL token!

