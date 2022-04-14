Ontdek Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale ACRED tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale ACRED tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

Valuta USD Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Informatie This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. Officiële website: https://securitize.io/primary-market/apollo-diversified-credit-securitize-fund

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.09M $ 112.09M $ 112.09M Totale voorraad: $ 105.39K $ 105.39K $ 105.39K Circulerende voorraad: $ 105.39K $ 105.39K $ 105.39K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 112.09M $ 112.09M $ 112.09M Hoogste ooit: $ 1,064.65 $ 1,064.65 $ 1,064.65 Laagste ooit: $ 1,004.33 $ 1,004.33 $ 1,004.33 Huidige prijs: $ 1,063.62 $ 1,063.62 $ 1,063.62 Meer informatie over Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) prijs Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACRED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACRED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACRED begrijpt, kun je de live prijs van ACRED token verkennen! Prijsvoorspelling van ACRED Wil je weten waar je ACRED naartoe gaat? Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.