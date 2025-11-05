APO (APO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.14566 24u hoog $ 0.159855 Hoogste prijs ooit $ 0.222348 Laagste prijs $ 0.068552 Prijswijziging (1u) +0.49% Prijswijziging (1D) +3.44% Prijswijziging (7D) -4.04%

APO (APO) real-time prijs is $0.159432. De afgelopen 24 uur werd er APO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.14566 en een hoogtepunt van $ 0.159855, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APO hoogste prijs aller tijden is $ 0.222348, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.068552 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APO met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, +3.44% in de afgelopen 24 uur en -4.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

APO (APO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 156.32K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.89M Circulerende voorraad 980.44K Totale voorraad 200,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van APO is $ 156.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APO is 980.44K, met een totale voorraad van 200000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.89M.