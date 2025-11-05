Apillon (NCTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00191951 $ 0.00191951 $ 0.00191951 24u laag $ 0.00203747 $ 0.00203747 $ 0.00203747 24u hoog 24u laag $ 0.00191951$ 0.00191951 $ 0.00191951 24u hoog $ 0.00203747$ 0.00203747 $ 0.00203747 Hoogste prijs ooit $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Laagste prijs $ 0.00191951$ 0.00191951 $ 0.00191951 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +2.09% Prijswijziging (7D) -46.34% Prijswijziging (7D) -46.34%

Apillon (NCTR) real-time prijs is $0.00203112. De afgelopen 24 uur werd er NCTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00191951 en een hoogtepunt van $ 0.00203747, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NCTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.04553041, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00191951 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NCTR met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.09% in de afgelopen 24 uur en -46.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Apillon (NCTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 84.94K$ 84.94K $ 84.94K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 304.67K$ 304.67K $ 304.67K Circulerende voorraad 41.82M 41.82M 41.82M Totale voorraad 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Apillon is $ 84.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NCTR is 41.82M, met een totale voorraad van 150000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 304.67K.