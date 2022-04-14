Apexrom (APR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Apexrom (APR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Apexrom (APR) Informatie APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Officiële website: https://www.apexrom.com/ Whitepaper: https://www.apexrom.com/en/white-paper Koop nu APR!

Apexrom (APR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Apexrom (APR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.40K $ 46.40K $ 46.40K Totale voorraad: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Circulerende voorraad: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.00K $ 99.00K $ 99.00K Hoogste ooit: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Laagste ooit: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Huidige prijs: $ 0.00010206 $ 0.00010206 $ 0.00010206 Meer informatie over Apexrom (APR) prijs

Apexrom (APR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Apexrom (APR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APR begrijpt, kun je de live prijs van APR token verkennen!

Prijsvoorspelling van APR Wil je weten waar je APR naartoe gaat? Onze APR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APR token!

