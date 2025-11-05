ApeStrategy (APESTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00159545 $ 0.00159545 $ 0.00159545 24u laag $ 0.00187559 $ 0.00187559 $ 0.00187559 24u hoog 24u laag $ 0.00159545$ 0.00159545 $ 0.00159545 24u hoog $ 0.00187559$ 0.00187559 $ 0.00187559 Hoogste prijs ooit $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Laagste prijs $ 0.00159545$ 0.00159545 $ 0.00159545 Prijswijziging (1u) +1.16% Prijswijziging (1D) +0.08% Prijswijziging (7D) -40.14% Prijswijziging (7D) -40.14%

ApeStrategy (APESTR) real-time prijs is $0.00174101. De afgelopen 24 uur werd er APESTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00159545 en een hoogtepunt van $ 0.00187559, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APESTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0246464, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00159545 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APESTR met +1.16% veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en -40.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ApeStrategy (APESTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Circulerende voorraad 970.02M 970.02M 970.02M Totale voorraad 970,024,681.6867375 970,024,681.6867375 970,024,681.6867375

De huidige marktkapitalisatie van ApeStrategy is $ 1.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APESTR is 970.02M, met een totale voorraad van 970024681.6867375. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.69M.