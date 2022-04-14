APES (APES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in APES (APES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

APES (APES) Informatie Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn't just a meme coin; it's a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens! Officiële website: https://apesgang.io/ Koop nu APES!

APES (APES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor APES (APES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.16K $ 45.16K $ 45.16K Totale voorraad: $ 995.15M $ 995.15M $ 995.15M Circulerende voorraad: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.16K $ 45.16K $ 45.16K Hoogste ooit: $ 0.04117938 $ 0.04117938 $ 0.04117938 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over APES (APES) prijs

APES (APES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van APES (APES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APES begrijpt, kun je de live prijs van APES token verkennen!

Prijsvoorspelling van APES Wil je weten waar je APES naartoe gaat? Onze APES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APES token!

