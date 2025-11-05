Anzens USDA (USDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.996534 24u hoog $ 1.061 Hoogste prijs ooit $ 1.11 Laagste prijs $ 0.529751 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) +0.73% Prijswijziging (7D) +0.18%

Anzens USDA (USDA) real-time prijs is $1.026. De afgelopen 24 uur werd er USDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996534 en een hoogtepunt van $ 1.061, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDA hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.529751 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDA met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, +0.73% in de afgelopen 24 uur en +0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Anzens USDA (USDA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.34M Volume (24u) ---- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.34M Circulerende voorraad 10.08M Totale voorraad 10,081,677.0

De huidige marktkapitalisatie van Anzens USDA is $ 10.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDA is 10.08M, met een totale voorraad van 10081677.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.34M.