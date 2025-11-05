BeursDEX+
De live Anzens USDA prijs vandaag is 1.026 USD. Volg realtime USDA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDA

USDA Prijsinformatie

Wat is USDA

USDA officiële website

USDA tokenomie

USDA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Anzens USDA logo

Anzens USDA Prijs (USDA)

Niet genoteerd

1 USDA naar USD live prijs:

$1.026
+1.30%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Anzens USDA (USDA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:42:18 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.996534
24u laag
$ 1.061
24u hoog

$ 0.996534
$ 1.061
$ 1.11
$ 0.529751
+0.26%

+0.73%

+0.18%

+0.18%

Anzens USDA (USDA) real-time prijs is $1.026. De afgelopen 24 uur werd er USDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996534 en een hoogtepunt van $ 1.061, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDA hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.529751 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDA met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, +0.73% in de afgelopen 24 uur en +0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Anzens USDA (USDA) Marktinformatie

$ 10.34M
--
$ 10.34M
10.08M
10,081,677.0
De huidige marktkapitalisatie van Anzens USDA is $ 10.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDA is 10.08M, met een totale voorraad van 10081677.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.34M.

Anzens USDA (USDA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Anzens USDA naar USD $ +0.00739955.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Anzens USDA naar USD $ +0.0174071160.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Anzens USDA naar USD $ +0.0439627662.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Anzens USDA naar USD $ +0.0269755505176937.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00739955+0.73%
30 dagen$ +0.0174071160+1.70%
60 dagen$ +0.0439627662+4.28%
90 dagen$ +0.0269755505176937+2.70%

Wat is Anzens USDA (USDA)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Anzens USDA (USDA) hulpbron

Officiële website

Anzens USDA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Anzens USDA (USDA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Anzens USDA (USDA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Anzens USDA te bekijken.

Bekijk nu de Anzens USDA prijsvoorspelling !

USDA naar lokale valuta's

Anzens USDA (USDA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Anzens USDA (USDA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Anzens USDA (USDA)

Hoeveel is Anzens USDA (USDA) vandaag waard?
De live USDA prijs in USD is 1.026 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDA naar USD prijs?
De huidige prijs van USDA naar USD is $ 1.026. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Anzens USDA?
De marktkapitalisatie van USDA is $ 10.34M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDA?
De circulerende voorraad van USDA is 10.08M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDA?
USDA bereikte een ATH-prijs van 1.11 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDA?
USDA zag een ATL-prijs van 0.529751 USD.
Wat is het handelsvolume van USDA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDA is -- USD.
Zal USDA dit jaar hoger gaan?
USDA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:42:18 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

