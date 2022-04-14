Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Anzen Staked USDz (SUSDZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Informatie sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Officiële website: https://anzen.finance/ Whitepaper: https://docs.anzen.finance/

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Anzen Staked USDz (SUSDZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Totale voorraad: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Circulerende voorraad: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Hoogste ooit: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Laagste ooit: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Huidige prijs: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Meer informatie over Anzen Staked USDz (SUSDZ) prijs

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Anzen Staked USDz (SUSDZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSDZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSDZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSDZ begrijpt, kun je de live prijs van SUSDZ token verkennen!

