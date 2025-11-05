Anvil (ANVL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.93% Prijswijziging (1D) -1.08% Prijswijziging (7D) +8.00% Prijswijziging (7D) +8.00%

Anvil (ANVL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ANVL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANVL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00929021, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANVL met -1.93% veranderd in het afgelopen uur, -1.08% in de afgelopen 24 uur en +8.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Anvil (ANVL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 64.29M$ 64.29M $ 64.29M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 80.16M$ 80.16M $ 80.16M Circulerende voorraad 80.20B 80.20B 80.20B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Anvil is $ 64.29M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANVL is 80.20B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 80.16M.