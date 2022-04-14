Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Anti Rug Agent (ANTIRUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informatie Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Officiële website: https://www.antirug.ai/

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Anti Rug Agent (ANTIRUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 190.06K $ 190.06K $ 190.06K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 190.06K $ 190.06K $ 190.06K Hoogste ooit: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019011 $ 0.00019011 $ 0.00019011 Meer informatie over Anti Rug Agent (ANTIRUG) prijs

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Anti Rug Agent (ANTIRUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANTIRUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANTIRUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANTIRUG begrijpt, kun je de live prijs van ANTIRUG token verkennen!

Prijsvoorspelling van ANTIRUG Wil je weten waar je ANTIRUG naartoe gaat? Onze ANTIRUG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANTIRUG token!

