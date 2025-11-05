Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 153.93 $ 153.93 $ 153.93 24u laag $ 169.61 $ 169.61 $ 169.61 24u hoog 24u laag $ 153.93$ 153.93 $ 153.93 24u hoog $ 169.61$ 169.61 $ 169.61 Hoogste prijs ooit $ 191.64$ 191.64 $ 191.64 Laagste prijs $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) +0.05% Prijswijziging (7D) -0.62% Prijswijziging (7D) -0.62%

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) real-time prijs is $166.32. De afgelopen 24 uur werd er ANTHROPIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 153.93 en een hoogtepunt van $ 169.61, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANTHROPIC hoogste prijs aller tijden is $ 191.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 124.62 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANTHROPIC met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, +0.05% in de afgelopen 24 uur en -0.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 833.41K$ 833.41K $ 833.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 833.41K$ 833.41K $ 833.41K Circulerende voorraad 4.98K 4.98K 4.98K Totale voorraad 4,979.994379666 4,979.994379666 4,979.994379666

De huidige marktkapitalisatie van Anthropic PreStocks is $ 833.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANTHROPIC is 4.98K, met een totale voorraad van 4979.994379666. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 833.41K.