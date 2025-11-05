ANT COLONY (ANTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -14.60% Prijswijziging (7D) -14.60%

ANT COLONY (ANTS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ANTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.0019544, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANTS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -14.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ANT COLONY (ANTS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Circulerende voorraad 999.10M 999.10M 999.10M Totale voorraad 999,102,160.345395 999,102,160.345395 999,102,160.345395

De huidige marktkapitalisatie van ANT COLONY is $ 11.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANTS is 999.10M, met een totale voorraad van 999102160.345395. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.63K.