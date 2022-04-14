Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ankr Staked ETH (ANKRETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Informatie ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Officiële website: https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ankr Staked ETH (ANKRETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.34M $ 40.34M $ 40.34M Totale voorraad: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Circulerende voorraad: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.34M $ 40.34M $ 40.34M Hoogste ooit: $ 5,940.6 $ 5,940.6 $ 5,940.6 Laagste ooit: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 Huidige prijs: $ 4,983.13 $ 4,983.13 $ 4,983.13 Meer informatie over Ankr Staked ETH (ANKRETH) prijs

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ankr Staked ETH (ANKRETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANKRETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANKRETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANKRETH begrijpt, kun je de live prijs van ANKRETH token verkennen!

