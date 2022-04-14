Angola (AGLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Angola (AGLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Angola (AGLA) Informatie The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Officiële website: https://agla.io/ Whitepaper: https://whitepaper.agla.io/

Angola (AGLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Angola (AGLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 151.35K $ 151.35K $ 151.35K Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 499.45M $ 499.45M $ 499.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 909.09K $ 909.09K $ 909.09K Hoogste ooit: $ 0.483956 $ 0.483956 $ 0.483956 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030174 $ 0.00030174 $ 0.00030174 Meer informatie over Angola (AGLA) prijs

Angola (AGLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Angola (AGLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGLA begrijpt, kun je de live prijs van AGLA token verkennen!

