ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomie

ANGL TOKEN (ANGL) Informatie $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Officiële website: https://angltoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.myangl.ai/

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANGL TOKEN (ANGL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 724.10K $ 724.10K $ 724.10K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Hoogste ooit: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00336789 $ 0.00336789 $ 0.00336789 Meer informatie over ANGL TOKEN (ANGL) prijs

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANGL TOKEN (ANGL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANGL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANGL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANGL begrijpt, kun je de live prijs van ANGL token verkennen!

Prijsvoorspelling van ANGL Wil je weten waar je ANGL naartoe gaat? Onze ANGL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANGL token!

