ANGL TOKEN (ANGL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00332667 24u hoog $ 0.00383102 Hoogste prijs ooit $ 0.01037575 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.25% Prijswijziging (1D) +0.96% Prijswijziging (7D) +20.80%

ANGL TOKEN (ANGL) real-time prijs is $0.00380583. De afgelopen 24 uur werd er ANGL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00332667 en een hoogtepunt van $ 0.00383102, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANGL hoogste prijs aller tijden is $ 0.01037575, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANGL met +0.25% veranderd in het afgelopen uur, +0.96% in de afgelopen 24 uur en +20.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 818.29K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.81M Circulerende voorraad 215.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ANGL TOKEN is $ 818.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANGL is 215.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.