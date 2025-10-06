De live ANGL TOKEN prijs vandaag is 0.00380583 USD. Volg realtime ANGL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ANGL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ANGL TOKEN prijs vandaag is 0.00380583 USD. Volg realtime ANGL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ANGL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 ANGL naar USD live prijs:

$0.00380583
$0.00380583
+0.90%1D
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:24 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00332667
$ 0.00332667
24u laag
$ 0.00383102
$ 0.00383102
24u hoog

$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.00383102
$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0
$ 0

+0.25%

+0.96%

+20.80%

+20.80%

ANGL TOKEN (ANGL) real-time prijs is $0.00380583. De afgelopen 24 uur werd er ANGL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00332667 en een hoogtepunt van $ 0.00383102, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANGL hoogste prijs aller tijden is $ 0.01037575, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANGL met +0.25% veranderd in het afgelopen uur, +0.96% in de afgelopen 24 uur en +20.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Marktinformatie

$ 818.29K
$ 818.29K

--
----

$ 3.81M
$ 3.81M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ANGL TOKEN is $ 818.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANGL is 215.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.

ANGL TOKEN (ANGL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ANGL TOKEN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ANGL TOKEN naar USD $ +0.0002577212.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ANGL TOKEN naar USD $ -0.0005802372.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ANGL TOKEN naar USD $ -0.0029440215188217844.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.96%
30 dagen$ +0.0002577212+6.77%
60 dagen$ -0.0005802372-15.24%
90 dagen$ -0.0029440215188217844-43.61%

Wat is ANGL TOKEN (ANGL)?

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ANGL TOKEN (ANGL) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

ANGL TOKEN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ANGL TOKEN (ANGL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ANGL TOKEN (ANGL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ANGL TOKEN te bekijken.

Bekijk nu de ANGL TOKEN prijsvoorspelling !

ANGL naar lokale valuta's

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ANGL TOKEN (ANGL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ANGL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ANGL TOKEN (ANGL)

Hoeveel is ANGL TOKEN (ANGL) vandaag waard?
De live ANGL prijs in USD is 0.00380583 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ANGL naar USD prijs?
De huidige prijs van ANGL naar USD is $ 0.00380583. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ANGL TOKEN?
De marktkapitalisatie van ANGL is $ 818.29K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ANGL?
De circulerende voorraad van ANGL is 215.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ANGL?
ANGL bereikte een ATH-prijs van 0.01037575 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ANGL?
ANGL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ANGL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ANGL is -- USD.
Zal ANGL dit jaar hoger gaan?
ANGL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ANGL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
