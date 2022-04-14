Andyman (ANDYMAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Andyman (ANDYMAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Andyman (ANDYMAN) Informatie $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Officiële website: https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Andyman (ANDYMAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 477.22K $ 477.22K $ 477.22K Totale voorraad: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M Circulerende voorraad: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 477.22K $ 477.22K $ 477.22K Hoogste ooit: $ 0.00372507 $ 0.00372507 $ 0.00372507 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00049531 $ 0.00049531 $ 0.00049531 Meer informatie over Andyman (ANDYMAN) prijs

Andyman (ANDYMAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Andyman (ANDYMAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANDYMAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANDYMAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANDYMAN begrijpt, kun je de live prijs van ANDYMAN token verkennen!

