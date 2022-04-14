ANDY70B (ANDY70B) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANDY70B (ANDY70B), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANDY70B (ANDY70B) Informatie $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Officiële website: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Whitepaper: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Koop nu ANDY70B!

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANDY70B (ANDY70B), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 98.76K $ 98.76K $ 98.76K Totale voorraad: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Circulerende voorraad: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 98.76K $ 98.76K $ 98.76K Hoogste ooit: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010276 $ 0.00010276 $ 0.00010276 Meer informatie over ANDY70B (ANDY70B) prijs

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANDY70B (ANDY70B) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANDY70B tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANDY70B tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANDY70B begrijpt, kun je de live prijs van ANDY70B token verkennen!

Prijsvoorspelling van ANDY70B Wil je weten waar je ANDY70B naartoe gaat? Onze ANDY70B prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANDY70B token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!