Andromeda (ANDR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00117806 $ 0.00117806 $ 0.00117806 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00117806$ 0.00117806 $ 0.00117806 Hoogste prijs ooit $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.47% Prijswijziging (1D) -20.30% Prijswijziging (7D) -24.73% Prijswijziging (7D) -24.73%

Andromeda (ANDR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ANDR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00117806, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANDR hoogste prijs aller tijden is $ 1.85, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANDR met -0.47% veranderd in het afgelopen uur, -20.30% in de afgelopen 24 uur en -24.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Andromeda (ANDR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 216.93K$ 216.93K $ 216.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 939.47K$ 939.47K $ 939.47K Circulerende voorraad 230.90M 230.90M 230.90M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Andromeda is $ 216.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANDR is 230.90M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 939.47K.