AndreyWTR (WTR) Informatie A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn't dumped — it's diamond-handed. Officiële website: https://andreywtr.com Whitepaper: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf

AndreyWTR (WTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AndreyWTR (WTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 95.31K $ 95.31K $ 95.31K Totale voorraad: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Circulerende voorraad: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 95.31K $ 95.31K $ 95.31K Hoogste ooit: $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010013 $ 0.00010013 $ 0.00010013 Meer informatie over AndreyWTR (WTR) prijs

AndreyWTR (WTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AndreyWTR (WTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTR begrijpt, kun je de live prijs van WTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WTR Wil je weten waar je WTR naartoe gaat? Onze WTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WTR token!

