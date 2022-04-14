Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Andrea Von Speed (ANDREA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Andrea Von Speed (ANDREA) Informatie $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It's more than a coin—it's a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she's gone. Officiële website: https://www.andreacoin.com/

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Andrea Von Speed (ANDREA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 356.47K $ 356.47K $ 356.47K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 356.47K $ 356.47K $ 356.47K Hoogste ooit: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 Laagste ooit: $ 0.00002192 $ 0.00002192 $ 0.00002192 Huidige prijs: $ 0.00035647 $ 0.00035647 $ 0.00035647 Meer informatie over Andrea Von Speed (ANDREA) prijs

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Andrea Von Speed (ANDREA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANDREA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANDREA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANDREA begrijpt, kun je de live prijs van ANDREA token verkennen!

