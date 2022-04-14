ANARCHY (ANARCHY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANARCHY (ANARCHY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANARCHY (ANARCHY) Informatie The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Officiële website: https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANARCHY (ANARCHY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 141.36K $ 141.36K $ 141.36K Totale voorraad: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M Circulerende voorraad: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.36K $ 141.36K $ 141.36K Hoogste ooit: $ 0.01011476 $ 0.01011476 $ 0.01011476 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00032863 $ 0.00032863 $ 0.00032863 Meer informatie over ANARCHY (ANARCHY) prijs

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANARCHY (ANARCHY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANARCHY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANARCHY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANARCHY begrijpt, kun je de live prijs van ANARCHY token verkennen!

