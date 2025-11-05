ANALOS (LOS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00332789 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +3.73% Prijswijziging (1D) -14.43% Prijswijziging (7D) -65.76%

ANALOS (LOS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LOS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00332789, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOS met +3.73% veranderd in het afgelopen uur, -14.43% in de afgelopen 24 uur en -65.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ANALOS (LOS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 651.68K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 651.68K Circulerende voorraad 996.24M Totale voorraad 996,236,219.4192731

De huidige marktkapitalisatie van ANALOS is $ 651.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOS is 996.24M, met een totale voorraad van 996236219.4192731. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 651.68K.