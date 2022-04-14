Amulet Protocol (AMU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Amulet Protocol (AMU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Amulet Protocol (AMU) Informatie Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Officiële website: https://amulet.org/ Whitepaper: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper

Amulet Protocol (AMU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Amulet Protocol (AMU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.46K $ 85.46K $ 85.46K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 460.46M $ 460.46M $ 460.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 185.60K $ 185.60K $ 185.60K Hoogste ooit: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001856 $ 0.0001856 $ 0.0001856 Meer informatie over Amulet Protocol (AMU) prijs

Amulet Protocol (AMU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Amulet Protocol (AMU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMU begrijpt, kun je de live prijs van AMU token verkennen!

