AMO Coin (AMO) Informatie AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Officiële website: https://amo.foundation/ Whitepaper: https://amo.foundation/downloads/

AMO Coin (AMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AMO Coin (AMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M Totale voorraad: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Circulerende voorraad: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M Hoogste ooit: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0007085 $ 0.0007085 $ 0.0007085 Meer informatie over AMO Coin (AMO) prijs

AMO Coin (AMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AMO Coin (AMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMO begrijpt, kun je de live prijs van AMO token verkennen!

