Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomie
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Informatie
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal STAPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel STAPT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van STAPT begrijpt, kun je de live prijs van STAPT token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.