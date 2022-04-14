Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Amnis Aptos (AMAPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Amnis Aptos (AMAPT) Informatie Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Officiële website: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Amnis Aptos (AMAPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 108.74M $ 108.74M $ 108.74M Totale voorraad: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Circulerende voorraad: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.76M $ 108.76M $ 108.76M Hoogste ooit: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Laagste ooit: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Huidige prijs: $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 Meer informatie over Amnis Aptos (AMAPT) prijs

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Amnis Aptos (AMAPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMAPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMAPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMAPT begrijpt, kun je de live prijs van AMAPT token verkennen!

