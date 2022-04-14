America (AMERICA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in America (AMERICA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

America (AMERICA) Informatie AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology. Officiële website: https://www.americacoin.co/

America (AMERICA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor America (AMERICA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Hoogste ooit: $ 0.00706622 $ 0.00706622 $ 0.00706622 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over America (AMERICA) prijs

America (AMERICA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van America (AMERICA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMERICA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMERICA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMERICA begrijpt, kun je de live prijs van AMERICA token verkennen!

