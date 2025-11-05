BeursDEX+
De live America Party Coin prijs vandaag is 0.00013528 USD. Volg realtime APC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
America Party Coin (APC) live prijsgrafiek
America Party Coin (APC) Prijsinformatie (USD)

America Party Coin (APC) real-time prijs is $0.00013528. De afgelopen 24 uur werd er APC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012759 en een hoogtepunt van $ 0.00014086, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01016686, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00012759 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APC met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.66% in de afgelopen 24 uur en -23.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

America Party Coin (APC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van America Party Coin is $ 29.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APC is 220.95M, met een totale voorraad van 220949406.95. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.89K.

America Party Coin (APC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van America Party Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van America Party Coin naar USD $ -0.0000512967.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van America Party Coin naar USD $ -0.0000741724.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van America Party Coin naar USD $ -0.0003816127525877946.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.66%
30 dagen$ -0.0000512967-37.91%
60 dagen$ -0.0000741724-54.82%
90 dagen$ -0.0003816127525877946-73.82%

Wat is America Party Coin (APC)?

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

America Party Coin (APC) hulpbron

America Party Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal America Party Coin (APC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je America Party Coin (APC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor America Party Coin te bekijken.

Bekijk nu de America Party Coin prijsvoorspelling !

APC naar lokale valuta's

America Party Coin (APC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van America Party Coin (APC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van APC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over America Party Coin (APC)

Hoeveel is America Party Coin (APC) vandaag waard?
De live APC prijs in USD is 0.00013528 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige APC naar USD prijs?
De huidige prijs van APC naar USD is $ 0.00013528. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van America Party Coin?
De marktkapitalisatie van APC is $ 29.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van APC?
De circulerende voorraad van APC is 220.95M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van APC?
APC bereikte een ATH-prijs van 0.01016686 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van APC?
APC zag een ATL-prijs van 0.00012759 USD.
Wat is het handelsvolume van APC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van APC is -- USD.
Zal APC dit jaar hoger gaan?
APC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de APC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
America Party Coin (APC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

