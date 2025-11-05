America Party (AP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00055893 $ 0.00055893 $ 0.00055893 24u laag $ 0.00066123 $ 0.00066123 $ 0.00066123 24u hoog 24u laag $ 0.00055893$ 0.00055893 $ 0.00055893 24u hoog $ 0.00066123$ 0.00066123 $ 0.00066123 Hoogste prijs ooit $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Laagste prijs $ 0.00055893$ 0.00055893 $ 0.00055893 Prijswijziging (1u) -1.93% Prijswijziging (1D) +0.90% Prijswijziging (7D) -31.16% Prijswijziging (7D) -31.16%

America Party (AP) real-time prijs is $0.000633. De afgelopen 24 uur werd er AP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00055893 en een hoogtepunt van $ 0.00066123, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AP hoogste prijs aller tijden is $ 0.04097033, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00055893 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AP met -1.93% veranderd in het afgelopen uur, +0.90% in de afgelopen 24 uur en -31.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

America Party (AP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 633.11K$ 633.11K $ 633.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 633.11K$ 633.11K $ 633.11K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van America Party is $ 633.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AP is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 633.11K.