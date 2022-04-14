America Pac (PAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in America Pac (PAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

America Pac (PAC) Informatie America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Officiële website: https://www.americapac.io/ Koop nu PAC!

America Pac (PAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor America Pac (PAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.81K $ 120.81K $ 120.81K Totale voorraad: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Circulerende voorraad: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.81K $ 120.81K $ 120.81K Hoogste ooit: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028382 $ 0.00028382 $ 0.00028382 Meer informatie over America Pac (PAC) prijs

America Pac (PAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van America Pac (PAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAC begrijpt, kun je de live prijs van PAC token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAC Wil je weten waar je PAC naartoe gaat? Onze PAC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAC token!

