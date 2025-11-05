Amber xStock (AMBRX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u laag $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 24u hoog 24u laag $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24u hoog $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Hoogste prijs ooit $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Laagste prijs $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Prijswijziging (1u) +65.92% Prijswijziging (1D) +8.69% Prijswijziging (7D) -1.10% Prijswijziging (7D) -1.10%

Amber xStock (AMBRX) real-time prijs is $3.45. De afgelopen 24 uur werd er AMBRX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 3.48, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMBRX hoogste prijs aller tijden is $ 10.38, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.16 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMBRX met +65.92% veranderd in het afgelopen uur, +8.69% in de afgelopen 24 uur en -1.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Amber xStock (AMBRX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 333.77K$ 333.77K $ 333.77K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 718.76K$ 718.76K $ 718.76K Circulerende voorraad 96.82K 96.82K 96.82K Totale voorraad 208,494.37384848 208,494.37384848 208,494.37384848

De huidige marktkapitalisatie van Amber xStock is $ 333.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMBRX is 96.82K, met een totale voorraad van 208494.37384848. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 718.76K.