AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What's next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Officiële website: https://omikamitoken.com/ Whitepaper: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Totale voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Circulerende voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Hoogste ooit: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Laagste ooit: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Huidige prijs: $ 0.01978745 $ 0.01978745 $ 0.01978745 Meer informatie over AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prijs

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMIKAMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMIKAMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMIKAMI begrijpt, kun je de live prijs van OMIKAMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van OMIKAMI Wil je weten waar je OMIKAMI naartoe gaat? Onze OMIKAMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OMIKAMI token!

