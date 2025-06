Wat is AMALAS (AMAL)?

AMALAS, coming from the arabic word for hope "أمل", is a web3 project that doesn't only focus on developing and improving technology but also solve real-world problems in different sectors including finance and economy, education, and environmental sustainability. Our utilities including AMAL Blockchain, AMAL Payment Gateway, AMALEX (a marketplace for all web3 products), staking program, dApps and AI, and NFT collections to fund our ecosystem and initiatives will launch between Q3 2025 and Q1 2026. The project has a long-term vision with a roadmap explaining our goals for each quarter until 2030.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AMALAS (AMAL) hulpbron Whitepaper Officiële website