Alvey Chain (WALV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) +7.31% Prijswijziging (7D) -31.74% Prijswijziging (7D) -31.74%

Alvey Chain (WALV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WALV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WALV hoogste prijs aller tijden is $ 0.18533, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WALV met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +7.31% in de afgelopen 24 uur en -31.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alvey Chain (WALV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Circulerende voorraad 116.77M 116.77M 116.77M Totale voorraad 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

De huidige marktkapitalisatie van Alvey Chain is $ 8.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WALV is 116.77M, met een totale voorraad van 152312732.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.15K.