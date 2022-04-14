Altoid (ALTOID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Altoid (ALTOID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Altoid (ALTOID) Informatie $Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht's creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how "Altoid" posts connected Ross to his pseudonym "Dread Pirate Roberts" and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances. Officiële website: https://www.rossisaltoid.com/ Koop nu ALTOID!

Altoid (ALTOID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Altoid (ALTOID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.53K $ 14.53K $ 14.53K Totale voorraad: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Circulerende voorraad: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.53K $ 14.53K $ 14.53K Hoogste ooit: $ 0.00271097 $ 0.00271097 $ 0.00271097 Laagste ooit: $ 0.00001035 $ 0.00001035 $ 0.00001035 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Altoid (ALTOID) prijs

Altoid (ALTOID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Altoid (ALTOID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALTOID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALTOID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALTOID begrijpt, kun je de live prijs van ALTOID token verkennen!

Prijsvoorspelling van ALTOID Wil je weten waar je ALTOID naartoe gaat? Onze ALTOID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALTOID token!

