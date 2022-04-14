Altcoinist Token (ALTT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Altcoinist Token (ALTT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Altcoinist Token (ALTT) Informatie Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Officiële website: https://www.altcoinist.com/ Whitepaper: https://docs.altcoinist.com/ Koop nu ALTT!

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Altcoinist Token (ALTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.70M $ 51.70M $ 51.70M Hoogste ooit: $ 0.101836 $ 0.101836 $ 0.101836 Laagste ooit: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Huidige prijs: $ 0.051704 $ 0.051704 $ 0.051704 Meer informatie over Altcoinist Token (ALTT) prijs

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Altcoinist Token (ALTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALTT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALTT begrijpt, kun je de live prijs van ALTT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ALTT Wil je weten waar je ALTT naartoe gaat? Onze ALTT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALTT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!