Altcoinist Token (ALTT) Informatie
Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest.
By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading).
The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution.
Altcoinist Token (ALTT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Altcoinist Token (ALTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Altcoinist Token (ALTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Altcoinist Token (ALTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal ALTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel ALTT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
