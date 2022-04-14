Altair (AIR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Altair (AIR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Altair (AIR) Informatie Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Officiële website: https://centrifuge.io/altair Koop nu AIR!

Altair (AIR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Altair (AIR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Totale voorraad: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Circulerende voorraad: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Hoogste ooit: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 Laagste ooit: $ 0.00089993 $ 0.00089993 $ 0.00089993 Huidige prijs: $ 0.00300373 $ 0.00300373 $ 0.00300373 Meer informatie over Altair (AIR) prijs

Altair (AIR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Altair (AIR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIR begrijpt, kun je de live prijs van AIR token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIR Wil je weten waar je AIR naartoe gaat? Onze AIR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!