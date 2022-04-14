alpha humans (CUMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in alpha humans (CUMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

alpha humans (CUMS) Informatie Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. Officiële website: https://alphahumans.xyz

alpha humans (CUMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor alpha humans (CUMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Totale voorraad: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M Circulerende voorraad: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Hoogste ooit: $ 0.0003972 $ 0.0003972 $ 0.0003972 Laagste ooit: $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over alpha humans (CUMS) prijs

alpha humans (CUMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van alpha humans (CUMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUMS begrijpt, kun je de live prijs van CUMS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CUMS Wil je weten waar je CUMS naartoe gaat? Onze CUMS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CUMS token!

