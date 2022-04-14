Alpha City (AMETA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alpha City (AMETA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alpha City (AMETA) Informatie Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens. Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens. Officiële website: https://alphacitymeta.com/ Koop nu AMETA!

Alpha City (AMETA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alpha City (AMETA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.93M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.93M Hoogste ooit: $ 0.00324356 Laagste ooit: $ 0.00016427 Huidige prijs: $ 0.00309402

Alpha City (AMETA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alpha City (AMETA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMETA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMETA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMETA begrijpt, kun je de live prijs van AMETA token verkennen!

